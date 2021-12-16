Паоло Ваноли, который должен стать главным тренером "Спартака", прилетел в Москву

Новый главный тренер "Спартака" прилетел из Венеции. Итальянец Паоло Ваноли планирует подписать контракт с футбольным клубом в ближайшее время. До этого Ваноли работал в тренерском штабе сборной Италии. Кроме того, он был ассистентом главного тренера в английском "Челси" и итальянском "Интере".

Ваноли сменит на новом посту португальца Руя Виторию. Тот не продержался в клубе и года. Хотя под руководством Витории "Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, но уступил в чемпионате России и вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

