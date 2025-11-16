Форма поиска по сайту

16 ноября, 21:30

Юный футболист показал видео своей тренировки в эфире телеканала Москва 24

Девятилетний Дима не может представить свою жизнь без футбола – он занимается в академии ЦСКА и выходит на площадку во дворе даже в выходной день, несмотря на снег. Мама юного футболиста прислала в эфире телеканала Москва 24 видео с тренировкой сына.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

