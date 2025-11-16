Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 15:30

Спорт

Москвичка прислала видео своей триновки со штангой

Москвичка прислала видео своей триновки со штангой

Чемпионка по пауэрлифтингу прислала видео своей тренировки на канал Москва 24

Бесплатные тренировки по бегу доступны москвичам с разным уровнем подготовки в "Лужниках"

Новости мира: торнадо обрушился на курорт Албуфейра в Португалии

Корреспондент Москвы 24 прислала свои занятия оздоровительной гимнастикой

Москвичи могут записаться на занятия по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район"

Фитнес-тренер прислал пример своих регулярных тренировок

Бесплатные спортивные тренировки доступны москвичам по всему городу

Телезрительница Москвы 24 показала упражнения для развития силовой выносливости

Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Москва подтверждает статус города с активной спортивной жизнью, где бесплатные тренировки доступны в каждом районе. Своими спортивными успехами делятся и зрители. В эфир попали кадры тренировки москвички Марии, которая уверенно работает с тяжелой штангой.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика