16 ноября, 15:30Спорт
Москвичка прислала видео своей триновки со штангой
Москва подтверждает статус города с активной спортивной жизнью, где бесплатные тренировки доступны в каждом районе. Своими спортивными успехами делятся и зрители. В эфир попали кадры тренировки москвички Марии, которая уверенно работает с тяжелой штангой.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.
