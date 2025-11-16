Чемпионка по пауэрлифтингу прислала видео своей тренировки на канал Москва 24

Москва продолжает подтверждать статус города активных и спортивных людей. Москвичка Юлия Шилова прислала видео своих тренировок. Она является неоднократной чемпионкой России и мира по пауэрлифтингу и становой тяге.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

