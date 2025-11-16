Форма поиска по сайту

16 ноября, 14:30

Спорт

Бесплатные тренировки по бегу доступны москвичам с разным уровнем подготовки в "Лужниках"

Бесплатные тренировки по бегу доступны москвичам с разным уровнем подготовки в "Лужниках"

В московском парке "Лужники" проходят бесплатные тренировки по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия доступны по будням и в выходные дни. Они рассчитаны на людей с разным уровнем подготовки, от начинающих до спортсменов среднего уровня.

Участники тренировок отмечают позитивную атмосферу и пользу таких занятий. Многие посещают их регулярно, чтобы поддерживать физическую форму и получать заряд бодрости. Проект стал популярным среди жителей города, которые ценят возможность заниматься спортом на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоАлина ГилеваЕлизавета Двирник

