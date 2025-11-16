Форма поиска по сайту

16 ноября, 13:15

Спорт

Москвичи могут записаться на занятия по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район"

В спортивном комплексе "Лужники" продолжаются бесплатные тренировки по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят по будням и выходным и подходят как для начинающих, так и для спортсменов со средним уровнем подготовки.

Под руководством опытных инструкторов участники выполняют специальные упражнения, включая подводящие шаги с разворотами для развития координации. Проект помогает москвичам поддерживать физическую форму и заряжаться положительными эмоциями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

