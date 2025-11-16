Телезрительница Москвы 24 показала упражнения для развития силовой выносливости

Москва предлагает жителям бесплатные спортивные возможности в каждом районе. Телезрительница Москвы 24 Ольга поделилась упражнениями для развития силовой выносливости.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24.

