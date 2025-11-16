Форма поиска по сайту

16 ноября, 11:15

Спорт

Телезрительница Москвы 24 показала упражнения для развития силовой выносливости

Россиянин Ислам Махачев стал чемпионом UFC в полусреднем весе

Беговые занятия пройдут в спорткомплексе "Лужники"

Зрители Москвы 24 показали новые кадры своих спортивных достижений

Горожане показали спортивные достижения в эфире телеканала Москва 24

Сурдопереводчик Москвы 24 показала свои тренировки

Финал международного чемпионата по средневековому бою прошел во Дворце спорта "Динамо"

Горожане показали спортивные достижения в эфире телеканала Москва 24

Дети пройдут специальное тестирование на конференции "Когда я в спорте" в Москве

Корреспондент Москвы 24 показала, как играет в волейбол

Москва предлагает жителям бесплатные спортивные возможности в каждом районе. Телезрительница Москвы 24 Ольга поделилась упражнениями для развития силовой выносливости.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

