Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета РФ

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине. И за него проголосовали 64 участника, против – 39. Президент российского паралимпийского комитета принимал участие в асамблее по видеосвязи, так как власти Германии отказали делегатам в выдаче виз.

По информации Международного комитета, пересмотреть это решение можно будет только на следущем заседании, которое состоится не раньше четвертого квартала 2023 года. В Паралимпийском комитете России заявили, что приостановка членства является незаконной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.