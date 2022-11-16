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16 ноября, 23:15

Спорт

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета РФ

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета РФ

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Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине. И за него проголосовали 64 участника, против – 39. Президент российского паралимпийского комитета принимал участие в асамблее по видеосвязи, так как власти Германии отказали делегатам в выдаче виз.

По информации Международного комитета, пересмотреть это решение можно будет только на следущем заседании, которое состоится не раньше четвертого квартала 2023 года. В Паралимпийском комитете России заявили, что приостановка членства является незаконной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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спортСветлана Ключникова
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