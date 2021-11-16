Карпин допустил уход из сборной после поражения от Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что, возможно, покинет свой пост. Об этом он сообщил в эфире "Коммент.Шоу" на YouTube.

Тренер добавил, что для принятия конкретного решения ему нужна неделя.

Футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоялся 14 ноября. Российская сборная уступила хорватам со счетом 1:0. Встреча прошла в Сплите.

После матча Карпин заявил, что данное поражение является самым обидным в его тренерской карьере, но заслуженным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.