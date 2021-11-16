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Москва 24

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Спорт

07:45

Карпин допустил уход из сборной после поражения от Хорватии

спорт видео Иван Лозовой Кристина Курума

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что, возможно, покинет свой пост. Об этом он сообщил в эфире "Коммент.Шоу" на YouTube.

Тренер добавил, что для принятия конкретного решения ему нужна неделя.

Футбольный матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира 2022 года между Россией и Хорватией состоялся 14 ноября. Российская сборная уступила хорватам со счетом 1:0. Встреча прошла в Сплите.

После матча Карпин заявил, что данное поражение является самым обидным в его тренерской карьере, но заслуженным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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