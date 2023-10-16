Новости регионов: женская команда ЦСКА стала обладательницей Кубка России

Женская команда ЦСКА стала обладательницей Кубка России. В финале, который проходил в Калининграде, москвички обыграли футболисток "Зенита". Матч завершился со счетом 4:1. Женская команда ЦСКА стала обладательницей трофея в третий раз.

В Хабаровске разгорается скандал вокруг хоккеиста Александра Хохлачева, который пару месяцев назад перешел из московского "Спартака" в "Амур". Полиция заинтересовалась видео из соцсетей, на котором спортсмен, якобы будучи сильно нетрезвым, по словам очевидцев, залез на крышу автомобиля одного из горожан.

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