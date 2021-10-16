Футболисты "Спартака" и "Динамо" устроили массовую драку на матче РПЛ

Массовая драка между футболистами "Динамо" и "Спартака" произошла на матче 11-го тура РПЛ на стадионе "Открытие Банк Арена". Конфликт начался после нарушения игрока бело-голубых Арсена Захаряна: арбитр оставил без внимания его грубый подкат в ноги футболиста "Спартака" Максимилиано Кофрие. Спортсмены решили восстановить справедливость силой.

В потасовке участвовали тренеры и запасные игроки команд. В итоге четыре футболиста получили желтые карточки. Сам матч завершился со счетом 2:2.

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