"Русский Халк" рассказал о подготовке к новому рекорду по сценическому экстриму

Многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, готовится к новому достижению. Он намерен усложнить легендарный трюк циркового атлета Валентина Дикуля, который удерживал на плечах платформу с автомобилем.

Как будет выглядеть обновленная версия уникального номера? В чем заключается сложность подготовки к его исполнению? Что такое сценический экстрим и как он связан с наследием цирковых силачей прошлого? Кто сегодня является законодателем мод в этом зрелищном направлении?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: