Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 14:35

События

"Русский Халк" рассказал о подготовке к новому рекорду по сценическому экстриму

"Русский Халк" рассказал о подготовке к новому рекорду по сценическому экстриму

Спорткомплекс "Олимпия" открылся после реконструкции в Новогирееве

Хоккеисту Александру Овечкину исполнилось 40 лет

Собянин открыл обновленный спорткомплекс с бассейном в Новогиреевеве

Новости мира: футбольные фанаты устроили драку в центре Мадрида

"Спартак" одержал волевую победу над ЦСКА в КХЛ

Россиянка взяла серебро на чемпионате мира по борьбе в Хорватии

День спортивного ориентирования пройдет на стадионе "Авангард" в Москве 20 сентября

Открытый чемпионат Москвы по кибератлетике завершился на ВДНХ

Чемпионат Москвы по кибатлетике завершился на ВДНХ

Многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, готовится к новому достижению. Он намерен усложнить легендарный трюк циркового атлета Валентина Дикуля, который удерживал на плечах платформу с автомобилем.

Как будет выглядеть обновленная версия уникального номера? В чем заключается сложность подготовки к его исполнению? Что такое сценический экстрим и как он связан с наследием цирковых силачей прошлого? Кто сегодня является законодателем мод в этом зрелищном направлении?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян;
  • президент Международного союза стронгмена – силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко;
  • чемпион Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен России по силовому экстриму Сергей Буганов.

Читайте также
спортвидеопресс-конференция

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика