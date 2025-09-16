16 сентября, 14:35События
"Русский Халк" рассказал о подготовке к новому рекорду по сценическому экстриму
Многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, готовится к новому достижению. Он намерен усложнить легендарный трюк циркового атлета Валентина Дикуля, который удерживал на плечах платформу с автомобилем.
Как будет выглядеть обновленная версия уникального номера? В чем заключается сложность подготовки к его исполнению? Что такое сценический экстрим и как он связан с наследием цирковых силачей прошлого? Кто сегодня является законодателем мод в этом зрелищном направлении?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:
- заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян;
- президент Международного союза стронгмена – силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко;
- чемпион Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен России по силовому экстриму Сергей Буганов.