Открытый чемпионат Москвы по кибератлетике завершился на ВДНХ. Пилоты с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали, как современные устройства помогают им выполнять обычные задачи.

В этом году соревнования проходили в семи дисциплинах. Участники демонстрировали возможности протезов плеча и предплечья, бедер и голеней, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов. Соревновались как индивидуально, так и в командах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.