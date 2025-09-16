Форма поиска по сайту

16 сентября, 23:00

Спорт

Открытый чемпионат Москвы по кибератлетике завершился на ВДНХ

Открытый чемпионат Москвы по кибератлетике завершился на ВДНХ

Открытый чемпионат Москвы по кибератлетике завершился на ВДНХ. Пилоты с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали, как современные устройства помогают им выполнять обычные задачи.

В этом году соревнования проходили в семи дисциплинах. Участники демонстрировали возможности протезов плеча и предплечья, бедер и голеней, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов. Соревновались как индивидуально, так и в командах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

