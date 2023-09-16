Испанские футболистки не появляются на спортивной базе национальной команды. Они продолжают бойкот, который начали после скандального поцелуя Луиса Рубиалеса. В конце августа председатель Королевской испанской футбольной федерации, награждая девушек после победы над Англией, поцеловал одну из них. Та пожаловалась в полицию. В федерации решили отстранить Рубиалеса от должности, еще через несколько дней уже он сам подал в отставку. Возбуждено уголовное дело.

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