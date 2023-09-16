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16 сентября, 09:15

Спорт

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства

Фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства

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Известную фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. В республике посчитали это "работой на российское государство".

В Госдуме такое решение назвали абсурдом. Сама Дробязко считает произошедшее неприемлемым. Она заявила, что ради паспорта отказываться от семьи и страны, которую она с детства считала Родиной, не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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