Известную фигуристку Маргариту Дробязко лишили литовского гражданства за участие в ледовом шоу Татьяны Навки. В республике посчитали это "работой на российское государство".

В Госдуме такое решение назвали абсурдом. Сама Дробязко считает произошедшее неприемлемым. Она заявила, что ради паспорта отказываться от семьи и страны, которую она с детства считала Родиной, не будет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.