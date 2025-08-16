Российские участники стали обладателями Кубка мэра Москвы по гонкам дронов

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

16 августа, 16:19

События

В столице прошел Кубок мэра Москвы по гонкам дронов, в котором приняли участие пилоты из 11 стран.

Спортсмены боролись за звание лучших в трех дисциплинах: "Класс 330 – командный зачет", "Технический симулятор – командный зачет" и "Технический симулятор – личный зачет". В качестве иностранных гостей в соревнованиях приняли участие представители Индии, Австралии, Болгарии, Турции, Казахстана, Франции, Белоруссии, Германии, Испании и Южной Кореи.

Первое место в дисциплине "Класс 330 – командный зачет" заняли представители России – Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области, серебро досталось Александру Холкину и Платону Черемных из Москвы, а бронза – Григорию Миронову и Даниилу Волоку из Ленинградской области.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на соревнованиях и узнала все подробности.

спорт технологии город Москва онлайн Полина Ермолаева видео

