Около сотни занятий прошло в столице в рамках "Ночи московского спорта"

16 августа, 22:19

В столице прошла "Ночь московского спорта", которая подарила всем участникам возможность потренироваться в центре города при свете огней.

Гостей мероприятия ждали 10 локаций, 24 вида активностей и порядка 100 занятий, на которых можно было провести время с пользой для себя и пообщаться с единомышленниками.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала у станции метро "Третьяковская", а также заглянула на Лаврушенский переулок, чтобы пообщаться со спортсменами, а также сыграть в падел и настольный теннис.

спортгородМосква онлайнПолина Ермолаевавидео

