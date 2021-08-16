Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей на большинстве объектов – СМИ

Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей на большинстве объектов из-за коронавируса. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в оргкомитете Игр.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав делегации ПКР вошли 432 человека, из которых 242 спортсмена. Российские паралимпийцы участвовать в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.

Ранее стало известно, что знаменосцами команды ПКР на Паралимпиаде в Токио утверждены Михаил Гончаров, Андрей Вдовин и Елена Паутова.