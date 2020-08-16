"Спорт": В Москве можно попробовать себя в дрифте и посмотреть на настоящие мотогонки

16 августа 2020, 19:00
Лига Чемпионов снова удивила своих зрителей. Сначала Лейпциг выбил из турнира мадридский Атлетико, затем Бавария разгромила Барселону со счетом 8:2, а вчера копилку сюрпризов пополнил еще и Лион.
Французам удалось обыграть одного из фаворитов текущего розыгрыша – Манчестер Сити. Таким образом, мы узнали имена всех полуфиналистов. На этой стадии нас ждут сразу два франко-германских противостояния.
Во вторник ПСЖ встретится с Лейпцигом, а уже на следующий день путевку в финал разыграют Бавария и Лион.
Для московских команд начало нового сезона складывается более чем успешно. За два тура Спартак и Динамо набрали по четыре очка из шести возможных, Локомотив и ЦСКА пока и вовсе идут без потерь.
Впрочем, впереди армейцев ждет серьезное испытание в лице Зенита. В последний раз команда из Санкт-Петербурга проигрывала в российской премьер-лиге аж в сентябре 2019-го. Получится ли у красно-синих прервать такую затянувшуюся серию Зенита – узнаем 19-го августа. В этот же день Локо сыграет на выезде с Уралом, Спартак попробует увезти очки из Уфы, а Динамо примет у себя дома Ростов.
Попробовать себя в дрифте, посмотреть на настоящие мотогонки или просто покататься на скейте. И все это - в одном месте. На юго-востоке Москвы вот уже два года работает уникальная и единственная в своем роде площадка под открытым небом – центр технических видов спорта. Вход сюда открыт для всех москвичей. При поддержке Москомспорта здесь постоянно проходят масштабные фестивали со зрелищными автозаездами и выставкой раритетных машин.
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