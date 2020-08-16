"Спорт": В Москве можно попробовать себя в дрифте и посмотреть на настоящие мотогонки

Лига Чемпионов снова удивила своих зрителей. Сначала Лейпциг выбил из турнира мадридский Атлетико, затем Бавария разгромила Барселону со счетом 8:2, а вчера копилку сюрпризов пополнил еще и Лион.

Французам удалось обыграть одного из фаворитов текущего розыгрыша – Манчестер Сити. Таким образом, мы узнали имена всех полуфиналистов. На этой стадии нас ждут сразу два франко-германских противостояния.

Во вторник ПСЖ встретится с Лейпцигом, а уже на следующий день путевку в финал разыграют Бавария и Лион.

Для московских команд начало нового сезона складывается более чем успешно. За два тура Спартак и Динамо набрали по четыре очка из шести возможных, Локомотив и ЦСКА пока и вовсе идут без потерь.

Впрочем, впереди армейцев ждет серьезное испытание в лице Зенита. В последний раз команда из Санкт-Петербурга проигрывала в российской премьер-лиге аж в сентябре 2019-го. Получится ли у красно-синих прервать такую затянувшуюся серию Зенита – узнаем 19-го августа. В этот же день Локо сыграет на выезде с Уралом, Спартак попробует увезти очки из Уфы, а Динамо примет у себя дома Ростов.

Попробовать себя в дрифте, посмотреть на настоящие мотогонки или просто покататься на скейте. И все это - в одном месте. На юго-востоке Москвы вот уже два года работает уникальная и единственная в своем роде площадка под открытым небом – центр технических видов спорта. Вход сюда открыт для всех москвичей. При поддержке Москомспорта здесь постоянно проходят масштабные фестивали со зрелищными автозаездами и выставкой раритетных машин.