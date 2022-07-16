В России начали внедрять систему Fan ID

Стартовал новый сезон Российской футбольной премьер-лиги. Его главное отличие от предыдущего – наличие системы Fan ID.

Паспорта болельщиков будут внедряться постепенно. У московских фанатов есть время до конца года, чтобы пройти регистрацию. О том, зачем это нужно, – в сюжете телеканала Москва 24.

