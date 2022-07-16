В Москве отпраздновали завершение ралли "Шелковый пути"

4,5 тысячи километров от Астрахани до Москвы – это маршрут одного из самых известных в мире ралли "Шелковый путь". Легендарные вездеходы участников гонки сегодня выстроились возле стадиона "Лужники".

Для посетителей спорткомплекса по случаю завершения ралли устроили мотошоу и концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

