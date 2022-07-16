Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

В "Лужниках" сегодня отпраздновали завершение ралли "Шелковый путь". Там собрались тысячи любителей автогонок по бездорожью. Участники гонки преодолели 4,4 тысячи километров пути: они стартовали в Астрахани, а финишировали в Москве. В субботу посетителям стадиона показали машины участников, показали мотошоу и концерт.

За последние 11 лет количество благоустроенных парков и скверов в столице выросло почти в семь раз, рассказал Сергей Собянин. По его словам, Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира: около 90% москвичей живут в шаговой доступности от парков. Количество зеленых территорий продолжает расти во всех округах, в том числе в ТиНАО.

В Бабушкинском районе заканчивается благоустройство сквера "Знаки зодиака". Там уже оборудовали спортивные и детские площадки, в планах – реставрация оригинальных металлических скульптур. Также планируется создание беговой дорожки и обновление тропинок.

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