В Москве начали оформлять индивидуальные паспорта болельщиков

Пока на спортивные матчи москвичи могут попасть и без Fan ID. Однако вскоре он станет обязательным.

Оформление индивидуальных электронных паспортов болельщиков началось в столице с 4 июля. На какие соревнования понадобится паспорт, могут ли кому-то отказать в выдаче и что думают сами болельщики? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

