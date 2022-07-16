В "Лужниках" встретили победителей ралли "Шелковый путь"

В "Лужниках" ярко встречают победителей ралли "Шелковый путь". Более 40 экипажей преодолели почти 4,5 тысячи километров от Астрахани до Москвы.

Сегодня легендарные машины победителей, в том числе команды "КАМАЗ-мастер", можно увидеть в спорткомплексе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

