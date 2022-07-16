В Москве финишировали участники ралли "Шелковый путь"

В спорткомплексе "Лужники" сегодня встречают финалистов и участников ралли "Шелковый путь". Экипажи успешно добрались из Астрахани до Москвы.

Гонка стартовала 7 июля. Более 40 экипажей добрались успешно. Среди мотовездеходов лучшим стал бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин, впервые принимавший участие в ралли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

