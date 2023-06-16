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Фанат Месси выбежал на поле во время матча между Аргентиной и Австралией

Фанат Месси выбежал на поле во время матча между Аргентиной и Австралией

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В Китае во время товарищеского матча между Аргентиной и Австралией фанат выбежал на поле, чтобы обняться с кумиром. Добравшись до центра поля, он успел дал пять еще и лучшему вратарю ЧМ-2022 Эмилиано Мартинесу.

Позднее в соцсетях нарушитель порядка решил извиниться за инцидент. Болельщик признался, что в Майами планирует взять еще и автограф у Месси. Однако порядок при этом обещал не нарушать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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