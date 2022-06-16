Владимир Федотов назначен на пост главного тренера московского ЦСКА

Московский ЦСКА возглавил бывший главный тренер футбольного клуба "Сочи" Владимир Федотов. С этим клубом он в прошлом сезоне завоевал серебряные медали чемпионата России.

Новый наставник уже провел первую тренировку ЦСКА в Новогорске. Ранее сообщалось, что пост главного тренера армейцев покинул Алексей Березуцкий. Вместе с ним ушли его помощники Григорий Бабаян и Василий Березуцкий.

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