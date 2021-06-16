Сборная России обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу

Российская сборная одержала победу в матче против команды Финляндии со счетом 1:0 в рамках второго тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу.

Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.