Сборная России встретилась с командой Финляндии на петербургской арене

На стадионе в Санкт-Петербурге начался матч Россия – Финляндия. Для российской команды это решающая борьба за выход из группы, хотя впереди еще одна важная встреча с датчанами.

Ранее известный своими пророчествами эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России над командой Финляндии. Из двух мисок, поставленных рядом с флагами команд, он предпочел ту, что находилась у российского.

Животное неоднократно угадывало исходы различных футбольных матчей, однако 14 июня впервые допустило ошибку, прогнозируя исход встречи между сборными Польши и Словакии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.