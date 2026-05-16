Юбилейная эстафета по Садовому кольцу собрала более 12 тысяч участников

Соревнования, воспетые художником Дейнекой: 16 мая состоялась юбилейная, 90-я эстафета по Садовому кольцу. Она собрала более 12 тысяч участников.

Эстафета ведет свою историю с 1922 года, ее проведение не прерывалось даже во время Великой Отечественной войны. Организаторами юбилейного забега выступили спортивное объединение "Беговое сообщество" и департамент спорта города Москвы.

Участников ждал живописный маршрут, который пролегал по всей окружности Садового кольца. Старт расположился на Зубовском бульваре, а финиш – недалеко от главного входа в Парк Горького.

Команды из 10 человек боролись за победу в трех зачетах: любительском, студенческом и корпоративном. Каждому участнику предстояло преодолеть один из десяти этапов – протяженностью от 0,5 до 1,7 километра.

А для поклонников одиночных стартов состоялся индивидуальный забег на 15 километров с награждением абсолютных победителей среди мужчин и женщин. Общий призовой фонд превысил 2 миллиона рублей.

С участниками легендарного спортивного праздника пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.