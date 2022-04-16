Фигурист Евгений Семененко получил травму головы на шоу Плющенко

Фигурист Евгений Семененко получил серьезные травмы во время выступления на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге. Все произошло в начале проката, когда фигурист пошел на четверной прыжок.

18-летний спортсмен ударился головой об лед и попытался самостоятельно встать. Когда ему это удалось, он упал на зрителей, сидящих в первом ряду. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

