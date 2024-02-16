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16 февраля, 23:30

Спорт

Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции

Адвокаты футболиста "Спартака" Промеса начали готовить апелляции

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Адвокаты футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса, которого объявили в международный розыск, начали готовить апелляции. У стороны защиты есть две недели на обжалование решения.

Ранее суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. И теперь Нидерланды пытаются добиться его экстрадиции. По версии суда, самый результативный легионер в истории РПЛ вместе с сообщниками в 2020 году переправил две крупные партии наркотиков общим весом почти полторы тонны.

Уточняется, что это не первый срок футболиста. Летом 2023 года Промесу назначили 1,5 года тюрьмы за поножовщину – его судили за нападение на двоюродного брата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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