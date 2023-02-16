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Спорт

Болельщикам РФ напомнили о необходимости оформления Fan ID

Болельщикам РФ напомнили о необходимости оформления Fan ID

Футбольным болельщикам напомнили о необходимости оформления Fan ID

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Российским футбольным болельщикам напомнили о необходимости оформления Fan ID. С 3 марта на матчи Российской Премьер-лиги можно будет попасть только с этим документом. Причем паспорт болельщика нужен даже детям.

Такая мера необходима, чтобы повысить безопасность и обеспечить общественный порядок во время проведения спортивных мероприятий. Для получения Fan ID болельщики должны оформить заявление на портале "Госуслуги". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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