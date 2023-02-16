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Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно

Фигурист Роман Костомаров начал дышать самостоятельно

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Врачи рассказали, что фигурист Роман Костомаров идет на поправку. По их словам, в последние два дня у него восстанавливается функция почек. Кроме того, спортсмен уже несколько дней дышит самостоятельно, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Так же он рассказал, что члены консилиума понимали методики, которыми спасали жизнь фигуристу. В частности ЭКМО имеет возможные осложнения, они могут потребовать хирургического вмешательства, что и произошло. Как подчеркнул Проценко, это был единственный шанс спасти жизнь Костомарова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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