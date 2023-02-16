Российского чемпиона UFC обвинили в возможном допинге

Российского чемпиона UFC Ислама Махачева обвинили в возможном употреблении допинга. Представители зарубежной команды начали обвинять его после победы над австралийцем Александром Волкановски в том, что он использовал специальные капельницы для восполнения жидкости в организме: на его руке разглядели синяк. Такие процедуры запрещены, потому что так можно скрыть следы употребления допинга.

По мнению экспертов, UFC проведет расследование, так как спортивная организация дорожит и собственной репутацией, и репутацией бойцов.

Ислам Махачев впервые защитил пояс UFC в легком весе в воскресенье, 12 февраля. Его победа была единогласна признана судьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.