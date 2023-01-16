Новости часа: ISU планирует изучить мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Международный союз конькобежцев (ISU) запросил копию решения по делу Камилы Валиевой и оставляет за собой право на апелляцию. Об этом сообщила пресс-служба.

В голосовании по выбору русского названия для системы Face Pay победил вариант "Система биометрической оплаты". Это результаты опроса.

Визовые центры Хорватии в РФ начали принимать документы на краткосрочную шенгенскую визу. Об этом заявили операторы.