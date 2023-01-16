Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Спорт

Новости часа: ISU планирует изучить мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Новости часа: ISU планирует изучить мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Australian Open вернул российским теннисистам аббревиатуру RUS

Более 800 спортсменов открыли лыжный сезон в Мещерском парке

Жена фигуриста Костомарова сообщила о по-прежнему тяжелом состоянии супруга

К госпитализированному фигуристу Костомарову не пускают родных

Эксперт рассказал, в какое время суток лучше заниматься спортом

Международный олимпийский комитет предлагает оспорить решение РУСАДА по делу Валиевой

Новости часа: системы ПВО сбили ракету ВСУ под Брянском

Эксперт оценил решение РУСАДА по делу Валиевой

Фигуристка Валиева удалила в соцсетях упоминание о титуле чемпионки России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Международный союз конькобежцев (ISU) запросил копию решения по делу Камилы Валиевой и оставляет за собой право на апелляцию. Об этом сообщила пресс-служба.

В голосовании по выбору русского названия для системы Face Pay победил вариант "Система биометрической оплаты". Это результаты опроса.

Визовые центры Хорватии в РФ начали принимать документы на краткосрочную шенгенскую визу. Об этом заявили операторы.

Читайте также
спорттранспорттуризмвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика