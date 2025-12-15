Москвичи взяли Кубок Мира на соревнованиях по танцевальному спорту в ОАЭ

Москвичи завоевали Кубок Мира в латиноамериканской программе на масштабных соревнованиях по танцевальному спорту, которые прошли в ОАЭ. В дисциплине секвей Европейской программы золото взяли спортсмены из Санкт-Петербурга.

Поддержать соотечественников в Абу-Даби приехали сотни россиян. На трибунах развернули российские флаги. Участники также выходили на подиум с триколором, а в честь победителей звучал гимн России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

