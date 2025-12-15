15 декабря, 23:45Спорт
Москвичи взяли Кубок Мира на соревнованиях по танцевальному спорту в ОАЭ
Москвичи завоевали Кубок Мира в латиноамериканской программе на масштабных соревнованиях по танцевальному спорту, которые прошли в ОАЭ. В дисциплине секвей Европейской программы золото взяли спортсмены из Санкт-Петербурга.
Поддержать соотечественников в Абу-Даби приехали сотни россиян. На трибунах развернули российские флаги. Участники также выходили на подиум с триколором, а в честь победителей звучал гимн России.
