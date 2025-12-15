Губерниев дал советы, как и когда начинать заниматься спортом

Начинать заниматься спортом можно в любом возрасте, и в Москве для этого созданы все условия. Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился рекомендациями, как сделать первые шаги к активному образу жизни.

По его словам, начинать нужно с элементов радости, игры и общения со сверстниками или взрослыми. На начальном этапе не следует ставить рекордов – важно получать от спорта удовольствие, улыбаться и веселиться.

Серьезные тренировки и установка рекордов должны приходить позже, когда появится соответствующее желание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.