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15 декабря, 23:45

Спорт

Товарищеский матч по хоккею среди сборных МЧС РФ и Белоруссии прошел на Красной площади

Товарищеский матч по хоккею среди сборных МЧС РФ и Белоруссии прошел на Красной площади

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На Красной площади прошел товарищеский матч по хоккею среди сборных команд МЧС России и Белоруссии. Мероприятие приурочили ко Дню спасателя, который в РФ отмечается 27 декабря.

В состав команд вошли руководители ведомств, пожарные и спасатели. Как рассказал глава МЧС России Александр Куренков, игроки продемонстрировали на ледовой площадке свои лучшие качества: сплоченность и командный дух. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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