Товарищеский матч по хоккею среди сборных МЧС РФ и Белоруссии прошел на Красной площади

На Красной площади прошел товарищеский матч по хоккею среди сборных команд МЧС России и Белоруссии. Мероприятие приурочили ко Дню спасателя, который в РФ отмечается 27 декабря.

В состав команд вошли руководители ведомств, пожарные и спасатели. Как рассказал глава МЧС России Александр Куренков, игроки продемонстрировали на ледовой площадке свои лучшие качества: сплоченность и командный дух. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.