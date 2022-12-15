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Фанаты из Марокко громили города Европы после победы Франции в матче ЧМ по футболу

Фанаты из Марокко громили города Европы после победы Франции в матче ЧМ по футболу

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Первый полуфинал ЧМ по футболу завершился победой Аргентины

Марокканские футбольные фанаты громили города Европы после победы Франции в полуфинале ЧМ в Катаре. Усиленные заранее подразделения полиции не смогли сдержать разъяренных болельщиков.

В Бельгии болельщики африканской команды сорвали с автомобиля французский флаг, который потом сожгли. В Авиньоне пожарные тушили машину, которую разгромили и подожгли те же марокканцы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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