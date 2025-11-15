Форма поиска по сайту

15 ноября, 15:15

Зрительница Москвы 24 показала, как занимается латино-американскими танцами

Зрительница Москвы 24 Екатерина Маслова показала, как занимается латино-американскими танцами. Также свое видео с тренировки танцевального фитнеса прислала корреспондент Арина Устюкова.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов. В описании можно рассказать, как к активности относятся друзья, коллеги или соседи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоМаксим Шаманин

