15 ноября, 15:15Спорт
Зрительница Москвы 24 показала, как занимается латино-американскими танцами
Зрительница Москвы 24 Екатерина Маслова показала, как занимается латино-американскими танцами. Также свое видео с тренировки танцевального фитнеса прислала корреспондент Арина Устюкова.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов. В описании можно рассказать, как к активности относятся друзья, коллеги или соседи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.