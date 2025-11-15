Форма поиска по сайту

15 ноября, 09:45

Спорт

Хоккеист Малкин вошел в число 40 лучших игроков по заброшенным шайбам в НХЛ

Хоккеист Малкин вошел в число 40 лучших игроков по заброшенным шайбам в НХЛ

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин вошел в число 40 лучших игроков по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. Нападающий отличился во время встречи с "Нэшвиллом" в Стокгольме. Его гол стал единственным в матче.

Встреча завершилась со счетом 1:2. На счету россиянина теперь 518 голов в регулярных чемпионатах. По этому показателю он сравнялся с канадцем Дэйлом Хаверчуком, который ранее единолично занимал 40-е место в списке снайперов.

