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15 ноября, 16:30

Спорт

Сборная России по футболу провела открытую тренировку перед матчем с Кубой

Сборная России по футболу провела открытую тренировку перед матчем с Кубой

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Открытую тренировку провела национальная команда по футболу в рамках сборов в Новогорске. В расширенный состав команды вошли 29 футболистов.

По словам главного тренера Валерия Карпина, спортсмены готовы к предстоящему матчу со сборной Кубы. Он состоится 20 ноября.

В октябре национальная команда одержала победу над сборной Камеруна и сыграла вничью с кенийцами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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