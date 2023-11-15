Сборная России по футболу провела открытую тренировку перед матчем с Кубой

Открытую тренировку провела национальная команда по футболу в рамках сборов в Новогорске. В расширенный состав команды вошли 29 футболистов.

По словам главного тренера Валерия Карпина, спортсмены готовы к предстоящему матчу со сборной Кубы. Он состоится 20 ноября.

В октябре национальная команда одержала победу над сборной Камеруна и сыграла вничью с кенийцами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.