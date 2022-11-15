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Спорт

WADA требует дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на 4 года

WADA требует дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой на 4 года

В WADA потребовали отстранить фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг

В WADA потребовали отстранить Валиеву на четыре года за допинг

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву на 4 года.

В феврале, во время Олимпийских игр в Пекине, стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря прошлого года дала положительный результат. Тогда WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) потребовали отстранить спортсменку от соревнований. Однако ее все же допустили к одиночному турниру.

Сейчас же, помимо отстранения, WADA намеревается добиться отмены всех результатов фигуристки, включая золото в Пекине. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о принятом решении в отношении Валиевой пока не объявило.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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