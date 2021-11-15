МОК согласовал форму сборной России для Олимпиады в Пекине

Международный олимпийский комитет согласовал форму российской сборной для участия в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом заявил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

По его словам, во время согласования были некоторые сложности, которые все же удалось решить.

"Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора", – сказал Поздняков.

Он отметил, что новую форму компания Zasport представит в начале декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.