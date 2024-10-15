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15 октября, 13:15

Спорт

Новости регионов: на Урале готовятся к открытию горнолыжного сезона

Новости регионов: на Урале готовятся к открытию горнолыжного сезона

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На Урале готовятся к открытию горнолыжного сезона. Об этом рассказали в одном из спортивных комплексов Екатеринбурга. В честь старта сезона учебный склон на несколько часов сделали бесплатным. Местные сноубордисты и лыжники в соцсетях поделились, что еще никогда не начинали кататься в середине октября.

Техники "Уральских авиалиний" почти полностью разобрали самолет под Новосибирском. Он сел в поле больше года назад. Планируется, что разбор завершат к декабрю 2024 года. Самолет совершил посадку из-за неисправности, однако остался в хорошем состоянии и без серьезных повреждений.

Амурские спасатели помогают водителям, которые попали в сложную ситуацию на дороге. Об этом рассказали в МЧС. Спасатели информируют автомобилистов о ситуации, буксируют транспорт, а также создают для людей пункты обогрева. Накануне в Амурской области начался транспортный коллапс из-за непогоды. Из-за этого были введены ограничения для большегрузов. Сейчас их уже сняли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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