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15 октября, 12:45

Спорт

Почти 50 спортивных объектов построят в столице по Адресной инвестиционной программе

Почти 50 спортивных объектов построят в столице по Адресной инвестиционной программе

МОК заявил о позитивном отклике на допуск россиян в нейтральном статусе

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Мотопробег в честь закрытия сезона прошел в столице 14 октября

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Бах заявил, что для участия в ОИ российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР

Прошедший в Москве матч Россия – Камерун посетили 20 152 человека

В Москве построят 47 спортивных объектов по Адресной инвестиционной программе

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в матче в Москве

В Москве построят 47 спортивных объектов по Адресной инвестиционной программе (АИП). Чем больше открывают физкультурных комплексов, дворцов спорта и специальных площадок, тем больше москвичей начинают интересоваться спортом.

В настоящее время, по данным мэрии, спортом в городе занимаются около 5,5 миллиона человек. Недавно в столице открыли дворец "Некрасовка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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