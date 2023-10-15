Мотопробег в честь закрытия сезона прошел в столице 14 октября

Мотосезон закрыли в столице. Московские байкеры по традиции устроили последний перед зимой пробег. Проводили его в православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В честь этого участники движения заехали в Новодевичий монастырь и подарили икону Богородицы.



Любители мотоциклов проехали более 30 километров, сделав два круга по Садовому кольцу. Завершился мотопраздник ярким шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.