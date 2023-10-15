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15 октября, 09:30

Спорт

Мотопробег в честь закрытия сезона прошел в столице 14 октября

Мотопробег в честь закрытия сезона прошел в столице 14 октября

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Мотосезон закрыли в столице. Московские байкеры по традиции устроили последний перед зимой пробег. Проводили его в православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В честь этого участники движения заехали в Новодевичий монастырь и подарили икону Богородицы.

Любители мотоциклов проехали более 30 километров, сделав два круга по Садовому кольцу. Завершился мотопраздник ярким шоу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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