15 сентября, 08:00
Российская гимнастка Мельникова завоевала золото на международном турнире в Париже
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото на первом за четыре года международном турнире в Париже. Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио безошибочно завершила упражнения на бревне.
Серебро досталось представительнице Швейцарии, а бронза – французской спортсменке. Мельникова также заняла второе место в вольных упражнениях и стала пятой в опорном прыжке.
