Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 08:00

Спорт

Российская гимнастка Мельникова завоевала золото на международном турнире в Париже

Российская гимнастка Мельникова завоевала золото на международном турнире в Париже

В Москве прошел ежегодный турнир по мини-футболу имени Бориса Александрова

Московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат" сыграли в ничью в матче восьмого тура РПЛ

Врач рассказал, почему бег без тренажерного зала опасен для здоровья

Около 60 тыс человек приняли участие в московском осеннем велофестивале

День города и День московского спорта отметили на стадионе "Лужники"

Финиш осеннего велофестиваля запланирован в "Крылатском"

Гостей и жителей столицы пригласили на День московского спорта в "Лужниках"

На ВДНХ стартовал осенний велофестиваль

В "Лужниках" открыты десятки площадок в рамках фестиваля "День московского спорта"

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото на первом за четыре года международном турнире в Париже. Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио безошибочно завершила упражнения на бревне.

Серебро досталось представительнице Швейцарии, а бронза – французской спортсменке. Мельникова также заняла второе место в вольных упражнениях и стала пятой в опорном прыжке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика