Российская гимнастка Мельникова завоевала золото на международном турнире в Париже

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото на первом за четыре года международном турнире в Париже. Олимпийская чемпионка 2020 года в Токио безошибочно завершила упражнения на бревне.

Серебро досталось представительнице Швейцарии, а бронза – французской спортсменке. Мельникова также заняла второе место в вольных упражнениях и стала пятой в опорном прыжке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



