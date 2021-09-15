"Зенит" с минимальным счетом уступил "Челси" на старте Лиги чемпионов

Петербургский "Зенит" на старте Лиги чемпионов приятно удивил, говорят фанаты. Подопечные Сергея Семака играли в Лондоне против действующих победителей турнира "Челси".

По всем прогнозам российский клуб был аутсайдером. Однако петербуржцы оказали грозному сопернику очень достойное сопротивление и пропустили лишь один мяч.

В другом матче "Ювентус" обыграл "Мальме" со счетом 3:0. "Зенит" идет на третьем месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.